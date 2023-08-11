Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после ДТП Лада Дэнс рассказала, что ей сложно вести соцсети после аварии

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лада Дэнс

Певица Лада Дэнс, которую после аварии в Подольске госпитализировали в тяжелом состоянии, впервые обратилась к поклонникам в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Она написала, то ей морально сложно вести активную деятельность в Сети, однако добрые комментарии пользователей поддерживают ее. Певица также пообещала в ближайшее время официально рассказать о своем состоянии.

Дорогие мои, любимые. Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне, — написала Лада Дэнс.

Певица попала в аварию 5 августа. По данным Telegram-канала «112», в момент ДТП она находилась в такси. Артистка получила черепно-мозговую травму, говорится в публикации. С места ДТП артистку пришлось госпитализировать на вертолете. Концертный менеджер певицы подтвердил, что после аварии она находилась в тяжелом состоянии. Он также выразил благодарность медицинским и экстренным службам за быстрое реагирование.

Позднее менеджер Дэнс сообщил, что знаменитость перевели из Института микрохирургии мозга в частную клинику. Он подтвердил диагноз — черепно-мозговую травму, добавив, что также у артистки обнаружили ранение бедра и несколько серьезных ушибов.