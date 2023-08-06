Лада Дэнс попала в серьезное ДТП: в каком состоянии певица, кто виноват

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лада Дэнс, 2021 год

Российская певица Лада Дэнс, возвращаясь с выступления на такси, попала в серьезное ДТП в результате столкновения трех автомобилей. Инцидент произошел в подмосковном Подольске. Что известно о состоянии артистки после аварии?

Кто такая Лада Дэнс

Лада Волкова родилась в Калининграде в 1969 году. В 1980-х годах участвовала в женском коллективе «Женсовет», который принес ей популярность. Через некоторое время трио распалось. Артистка решила работать бэк-вокалисткой у Филиппа Киркорова. Спустя полтора года начала сотрудничать с композитором группы «Технология» Леонидом Величковским. Вместе они создали первый хит «Девочка-ночь», а позднее эстрадную версию регги — «Жить нужно в кайф».

В 1994 году певица записала дуэт со Львом Лещенко «Ни к чему, ни к чему». Когда ее песни стали набирать популярность, она приняла решение взять сценический псевдоним Лада Дэнс.

Как произошла авария с участием Лады Дэнс

ДТП с артисткой в Подольске произошло вчера, 5 августа, примерно в 18:20 по направлению движения от Москвы на 52-м километре трассы. Водитель автомобиля такси, где ехала Лада Дэнс, столкнулся с двумя машинами, которые перед этим устроили аварию. Певицу госпитализировали с места происшествия на вертолете МЧС. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили информацию о том, что в ДТП попал автомобиль, где находилась Лада Дэнс.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. <...> Предварительно, певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси», — сообщили в ведомстве.

Что известно о состоянии Лады Дэнс

По словам директора певицы Сергея Пудовкина, изначально у него не было информации о том, что артистка попала в аварию. Однако позже он заявил, что Дэнс не может разговаривать, поэтому подробностей раскрывать не будет.

«Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас проходят обследования, ведутся медицинские исследования на этот счет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились. Кто виноват — непонятно, степень виновности будет известна позже, это будут разбираться уже другие органы. Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация», — высказался Пудовкин.

Сегодня днем, 6 августа, директор Лады Дэнс сообщил, что она внезапно перестала выходить на связь.

«Пока не могу ничего сказать. К сожалению, нет связи со вчерашнего дня. Нет ни ответа, ни понимания. Буду ждать новостей», — заявил Пудовкин.

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