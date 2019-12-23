Заслуженная артистка России Елена Воробей ответила на заявление участницы Клуба весёлых и находчивых и экс-резидента Comedy Woman Елены Борщёвой, которая ранее резко высказалась о будущем некогда невероятно популярной программы «Аншлаг».
В шоу «Секрет на миллион» Борщёва заявила, что программа Регины Дубовицкой уже давно морально устарела, а некоторых артистов, например Владимира Винокура, «можно и вовсе заменить роботами». Брать пример артистка посоветовала с шоу телеканала ТНТ, в частности с Comedy Woman.
В ответ на это Воробей
Если же Борщева решит выступить без команды, то, пожалуй, это будет не аншлаг. Как говорил один народный артист России: «Давайте встретимся у кассы», — заявила Воробей.
Её коллега по «Аншлагу» Александр Пономаренко оказался менее категоричен. Юморист считает, что программе действительно нужно стать более современной. При этом Пономаренко пояснил, что важные и актуальные темы артисты стараются отражать в своих скетчах, но всё упирается в политику канала.
Не секрет, что на «России-1» ограничений больше, чем, скажем, на ТНТ, — заметил артист.
При этом Пономаренко считает, что заменить Винокура на робота не получится, так как «это большой мастер».
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