https://static.news.ru/photo/79710142-263d-11ea-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Елена Борщёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженная артистка России Елена Воробей ответила на заявление участницы Клуба весёлых и находчивых и экс-резидента Comedy Woman Елены Борщёвой, которая ранее резко высказалась о будущем некогда невероятно популярной программы «Аншлаг».

В шоу «Секрет на миллион» Борщёва заявила, что программа Регины Дубовицкой уже давно морально устарела, а некоторых артистов, например Владимира Винокура, «можно и вовсе заменить роботами». Брать пример артистка посоветовала с шоу телеканала ТНТ, в частности с Comedy Woman.

В ответ на это Воробей рассказала «Ридусу», что рейтинг «Аншлага» до сих пор стабилен и руководство телеканала «Россия-1» продолжает заказывать передачу. По словам артистки, несмотря на приличный трудовой стаж, артисты «Аншлага» успешно гастролируют по стране сольно.

Если же Борщева решит выступить без команды, то, пожалуй, это будет не аншлаг. Как говорил один народный артист России: «Давайте встретимся у кассы», — заявила Воробей.

Её коллега по «Аншлагу» Александр Пономаренко оказался менее категоричен. Юморист считает, что программе действительно нужно стать более современной. При этом Пономаренко пояснил, что важные и актуальные темы артисты стараются отражать в своих скетчах, но всё упирается в политику канала.

Не секрет, что на «России-1» ограничений больше, чем, скажем, на ТНТ, — заметил артист.

При этом Пономаренко считает, что заменить Винокура на робота не получится, так как «это большой мастер».

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