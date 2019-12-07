https://static.news.ru/photo/b34211c8-1917-11ea-986e-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Квартиру известного советского и российского певца Валерия Леонтьева ограбили. Об этом рассказал сам музыкант во время вручения наград Национальной музыкальной премии «Виктория».

По словам звезды, преступники не покусились на многочисленные награды, полученные за плодотворную карьеру исполнителя, пишет StarHit. Однако Леонтьев не уточнил, о каком именно эпизоде идёт речь.

Чесанули мою квартиру, а в ней есть витрины, где находятся всякие памятные подарки, награды <...> Так вот, грабители пощадили эти витрины, потому что были, видимо, совершенно безразличны к достижениям шоу-бизнеса. Или, наоборот, очень их уважали, — рассказал певец.

Музыкант надеется на второй вариант. В последний раз его имя упоминалось в криминальных сводках в 2012 году. Когда Леонтьев гастролировал, а его супруга была в отъезде, злоумышленники пробрались в квартиру и вынесли два сейфа. В них лежали 5 млн рублей. Помимо этого, из жилища исчезли часы с бриллиантами и прочие ценности. Жуликов так и не нашли.

Ранее News.ru сообщал, что Валерий Леонтьев не собирается завершать карьеру после выступления в Витебске на фестивале «Славянский базар». Об этом заявила пресс-секретарь артиста Татьяна Федоткина. По её словам, у исполнителя плотный гастрольный график, а концерты расписаны до конца года.