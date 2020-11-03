Квартиру дочери Конкина спешно выставили на продажу

https://static.news.ru/photo/3bc7231a-1d65-11eb-a252-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Квартира дочери Владимира Конкина Софии оказалась выставленной на продажу на девятый день после загадочной смерти женщины. Однушка в Химках жилой площадью 25,5 кв. м продаётся за 6 млн рублей.

О продаже квартиры, которая якобы предназначалась для Софии Конкиной и её дочери Алисы узнали журналисты «Пусть говорят» на Первом канале . Они встретились с риелтором Татьяной, которая заявила себя постоянным посредником в делах Конкина по вопросам недвижимости.

По словам риелтора, квартира принадлежит лично легендарному Шарапову, оформлено жильё на него. Куплена недвижимость была в 2018 году, там полностью был проведён ремонт. Но сейчас, как сказала специалист по недвижимости в беседе с журналистами, квартира стала Конкину «не нужна», а ему нужны деньги, чтобы выпустить очередную книгу.

Гости в студии ток-шоу были шокированы данным фактом, больше всего негодовал приглашённый депутат Виталий Милонов, который заявил, что Конкин лишил жилплощади собственную внучку, которую обещал обеспечить после смерти матери. Тот факт, что маленькая Алисы прописана в квартире у дедушки, никого не обнадёжил: приглашённые гости мало сомневаются, что ей достанется хотя бы часть жилья звёздного дедушки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ярослав Конкин, сын советского актёра Владимира Конкина, рассказал о том, что после серьёзной аварии отец ничем ему не помог и даже не позвонил, чтобы узнать о самочувствии.