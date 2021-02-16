Мрамор и кожа угря: стало известно об отделке квартиры Валерии за 770 млн

https://static.news.ru/photo/8e14af20-7044-11eb-b30c-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Российская певица Валерия и её супруг, продюсер Иосиф Пригожин, не так давно выставляли на продажу свою семикомнатную квартиру в кирпичной высотке на западе Москвы. Общая площадь жилища составляет 280 кв. метров, а его стоимость — 770 млн рублей. Покупателя на такую дорогую недвижимость не нашлось, и они сняли объявление.

Известно, что звёздные апартаменты «собрали» из двух соседних квартир и объединили в одно целое с помощью английского дизайнера Габана О’Кифа, который оформлял интерьеры для Элтона Джона. В квартире помимо спален имеется библиотека, рабочий кабинет, а также четыре санузла. Стена в гостиной украшена огромным панно с панорамой Москвы: когда от него отражается солнце, создаётся оптический эффект, будто стоишь на смотровой площадке на Воробьёвых горах.

Ванная отделана мрамором, коридоры — массивом из белёного дуба, а в кабинете хозяина установлен стол с обивкой из кожи угря, который, по подсчётам специалистов, стоит около 1 млн рублей, — рассказали KP.RU сотрудники агентства недвижимости.

При этом риелторы привели сравнение — четырёхуровневый пентхаус в этом же доме продаётся почти в 10 раз дешевле — за 80 млн рублей. На сайте объявлений недвижимость «провисела» около года, но за такую рекордную цену новых хозяев так и не обрела.

Квартиру Валерии за 770 миллионов я лично не видел, но вообще, это ценник элитного особняка на несколько квартир. Помню апартаменты Виктора Дробыша на 300 «квадратов»: паркинг, охрана, новый элитный дом в ЦАО, ремонт в стиле хай-тек. Выставили квартиру за сумму около 300 млн, и то она долго ждала новых хозяев, — рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Иосиф Пригожин сообщил изданию, что квартиру они уже не продают, хотя раньше у них была мысль купить домик за городом.

Как писал NEWS.ru, неизвестный гражданин РФ заплатил почти $140 млн (10,4 млрд рублей) за бывший участок 45-го президента США Дональда Трампа и российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Палм-Бич (штат Флорида, США). Анонимный покупатель внёс всю сумму наличными. Бывшее поместье Трампа «тайный» россиянин приобрёл на следующий день после осмотра помещений. О сделке стало известно благодаря брокеру Райану Серханту, ранее занимавшемуся продажей элитного пентхауса в Майами. Сейчас там арендуют жильё дочь Трампа Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером. Объект в Палм-Бич является особняком. В нём девять спален с панорамными окнами, салон красоты, игровая комната и винный погреб. На территории площадью 80 соток также находится открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.