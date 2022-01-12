Кузичев вспомнил, как Михаил Зеленский насмешил его пародией на Джексона

Телеведущий Анатолий Кузичев назвал погибшего коллегу Михаила Зеленского весёлым, хорошим и добрым человеком. Он рассказал, как во время работы на радио «Ностальжи» тот веселил всех своими пародиями на певца Майкла Джексона, пишут «Народные Новости».

Это ужасная новость, очень неожиданная. Молодой был, 46 лет. Что тут скажешь? Мы с ним работали ещё на «Радио России Ностальжи» в конце 90-х. Потом работали и общались в разных отделах, но в одной большой структуре ВГТРК. Первое слово, которое приходит на ум «весёлый». Помню, как он нас всех веселил и радовал еще на «Ностальжи» своими пародиями на Майкла Джексона. Веселый, хороший, добрый человек. Очень неожиданно, ужасно печально, ужасно грустно, — высказался Кузичев.

Телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Ранее телеведущий Евгений Попов описал характер Михаила Зеленского. По его словам, погибший излучал добро и отличался чувством стиля.