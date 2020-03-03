https://static.news.ru/photo/56c5f7c2-5d4e-11ea-a72f-fa163e074e61_660.jpg Шайма Али Фото: shaima_3li81/instagram.com

Актриса Шайма Али обнаружила в телефоне своей помощницы по дому шокирующие фотографии. Так она узнала, что работающие у неё горничными филиппинки — лесбиянки.

Али пояснила, что с разрешения проверяет смартфоны прислуги, так как опасается, что подчинённые могут сфотографировать её или детей, пишет Al Bawaba.

Когда я проверила телефон, я была шокирована. Эти сцены! Лесбиянки вместе. Неправильно, что я не знала об этом изначально, так что будьте осторожны, — предупредила актриса своих подписчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Израиле Верховный суд легализовал суррогатное материнство для однополых пар.