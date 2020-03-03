Актриса Шайма Али обнаружила в телефоне своей помощницы по дому шокирующие фотографии. Так она узнала, что работающие у неё горничными филиппинки — лесбиянки.
Али пояснила, что с разрешения проверяет смартфоны прислуги, так как опасается, что подчинённые могут сфотографировать её или детей,
Когда я проверила телефон, я была шокирована. Эти сцены! Лесбиянки вместе. Неправильно, что я не знала об этом изначально, так что будьте осторожны, — предупредила актриса своих подписчиков.
Ранее NEWS.ru писал, что в Израиле Верховный суд легализовал суррогатное материнство для однополых пар.
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