Кушанашвили высмеял Киркорова за новый образ Кушанашвили сравнил Киркорова с певцом Портным из-за похожего парика

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили в очередном выпуске своего шоу «Каково» с иронией высказался о новом образе Филиппа Киркорова, в котором тот предстал на шоу «Маска» и на «Золотом Граммофоне». Черный парик артиста он назвал похожим на парик певца Леонида Портного, который тоже утверждал, что это его волосы.

Был такой певец Леонид Портной, эмигрант. Он из Америки приехал, давал концерты здесь. Он говорил, что у него свои волосы. Говорил: «Подергайте!» У него там 400 булавок по сфере прикреплено, — рассказал Кушанашвили.

Также Кушанашвили иронично отреагировал на слова Киркорова о последствиях участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певец заверял журналистов, что пропадал не из-за того, что его «отменили», а только потому, что нуждался в «перезагрузке».

Певец Стас Костюшкин 20 февраля опубликовал в своих социальных сетях обращение к Киркорову, обвинив артиста в краже образа. По его словам, поп-король пошел на плагиат, выбрав в качестве наряда на первом выпуске пятого сезона «Маски» брючный костюм, очки в строгой оправе и парик с темными короткими волосами. Певец считает, что своим внешним видом Киркоров скопировал образ Виталика, который Костюшкин создавал на протяжении 10 лет.