Кушанашвили в резких выражениях отозвался о гостях «голой» вечеринки Кушанашвили призвал прекратить «истерику» вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Журналист Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале призвал общественность прекратить «истерику» вокруг блогера Анастасии Ивлеевой и ее «голой» вечеринки. При этом ведущий назвал мероприятие «идиотским», а его гостей — псевдодрузьями и «ублюдками».

Я записал душераздирающую программу «Каково?!», посвященную этой идиотской вечеринке. И это люди, псевдо ее друзья, сначала приперлись, а потом отреклись! Про этих людей мне все понятно было давно, еще до их появления на белый свет. Они ублюдками родились, ублюдками и сдохнут. Но считаю истерику вокруг Ивлеевой недопустимой, потому что в основе этого — желание ее уничтожить. Я категорически против этого! — заявил Кушанашвили.

Иное мнение о произошедшем ранее высказала продюсер Яна Рудковская. По ее словам, вечеринка Ивлеевой оказалась мышеловкой для приглашенных звезд шоу-бизнеса. Продюсер объяснила, что гости, в числе которых оказались артисты Дима Билан и Филипп Киркоров, не знали, на какое мероприятие идут.

Рудковская подчеркнула, что в кругах селебрити часто проходят камерные ужины, артисты ходят друг к другу в гости, однако они не выливаются в такие скандалы. Продюсер добавила, что тоже получила приглашение от Ивлеевой, однако в силу занятости не смогла прийти на мероприятие.