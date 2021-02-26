Кушанашвили рассказал, что Пугачёва угрожала ему расправой

https://static.news.ru/photo/11894e4a-7853-11eb-883f-96000091f725_660.jpg Отар Кушанашвили Фото: otar.kushanashvili/instagram.com

Тележурналист Отар Кушанашвили рассказал о давнем конфликте с певицей Аллой Пугачёвой, после которого мужчина стал опасаться последствий.

50-летний Кушанашвили стал гостем программы «Секрет на миллион». Во время беседы с Лерой Кудрявцевой он вспомнил, что когда-то был настоящим дамским угодником и часто посещал бордели.

Мужчина рассказал также, что не со всеми в мире шоу-бизнеса был дружен. Так, у Кушанашвили был длительный конфликт с певицей Аллой Пугачёвой. Она не потерпела его дерзости и подала в суд. Журналисту поступали угрозы — оскорблять Примадонну было крайне рискованно, передаёт StarHit.

Уходи отсюда, пока я тебя не убила, — вспоминает Кушанашвили угрозы исполнительницы.

Спустя годы журналист жалеет о том, что вёл себя подобным образом. Война с Пугачёвой привела к негативным последствиям.

Я ещё не успел проснуться, а уже был уволен отовсюду. Я был ублюдком, который хотел моментальной славы, — заявил Кушанашвили.

Ранее женщина-экстрасенс в эфире НТВ заявила, что Алла Пугачёва испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, и вокруг неё наблюдается отрицательная энергетика. Раскинув карты Таро, гадалка заявила, что рядом с певицей находится сторонняя сущность, умершие люди. Она также сообщила, что делала диагностику на чакры и вышло, что пятая чакра у певицы закрыта. Эта чакра якобы отвечает за щитовидную железу. При этом бывшая солистка группы «Пропаганда» Виктория Воронина рассказала, что недавно общалась с Пугачёвой и Примадонна заказала ей новую песню. Сама же Алла Пугачёва неоднократно заявляла, что в мистику не верит и никакой «нумерологией» не увлекается, писал NEWS.ru.