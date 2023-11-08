Кушанашвили признался, что мог стать мужем Пугачевой Кушанашвили рассказал, что мог стать мужем Пугачевой вместо Галкина

53-летний журналист Отар Кушанашвили рассказал, что мог стать мужем Пугачевой вместо юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет StarHit.ru. По признанию шоумена, исполнительница приглашала его на чай, когда Филиппа Киркорова не было дома. Кушанашвили отметил, что жалеет о том, что не принял приглашение артистки.

Знаете, о чем я жалею больше всего? Не о том, что назвал ее [Пугачеву] лошадью Пржевальского, потом просил прощения в зале суда — это понятно, я и не таких людей оскорблял, когда напивался. Однажды Пугачева позвала меня в гости, а я отказался. Она сказала: «Зайдешь выпить чай?» Потом всю жизнь проклинал себя за это. Если б зашел, я бы был на месте Галкина, — заявил журналист.

Кушанашвили также отметил, что Пугачевой не везло с мужьями, а ее семейная жизнь с Киркоровым была фиктивной.

Никаким мужем Филипп Киркоров в обычном понимании этого слова не был. Ну когда хоть иногда, хоть раз за несколько лет, люди друг на друге лежат, — сообщил телеведущий.

Ранее Кушанашвили признавался, что в 90-х у него с Пугачевой случилась драка. По словам журналиста, певица сделала ему замечание о его высказываниях в программе «Акулы пера», на что тот назвал ее лошадью Пржевальского, после чего завязалась потасовка. Позднее телеведущий признался, что выдумал эту историю для собственного пиара.

В августе 2022 года Кушанашвили сообщил, что над телеведущим Иваном Урванном «сгущаются тучи». Журналист одним из первых намекнул на то, что дела у Урганта идут не очень хорошо, а его карьера на телевидении может закончиться.