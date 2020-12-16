Курникова умилила поклонников фото трёхлетних близнецов

https://static.news.ru/photo/ac20185e-401c-11eb-83eb-fa163e074e61_660.jpg Анна Курникова Фото: d84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анна Курникова, которая редко балует подписчиков фотографиями своих детей, опубликовала снимки подросших трёхлетних близнецов от Иглесиаса. Звёздная чета живёт вместе почти 20 лет, но каждый раз подробности их личной жизни вызывают у пользователей большой интерес.

Фото сделано по случаю дня рождения близняшек Николаса и Люсии, малышам исполнилось по три года.

Малыши заметно изменились с тех пор, как пользователи видели их фото в последний раз. Поклонники тут же пришли к выводу, что белокурые малыши внешностью пошли в маму. Особенно заметное сходство с теннисисткой фанаты увидели в девочке, которой Анна заплела косу вокруг головы.

У музыканта также есть ещё один ребёнок — это дочь Мэри, родившаяся в январе этого года. И пока малышка тоже блондинка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рождение второй дочери стало для фанатов российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса неожиданностью. Маша появилась на свет 30 января, а скрытная пара опубликовала только один её снимок.