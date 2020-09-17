Курникова показала новое фото второй дочки Маши

https://static.news.ru/photo/eb03ead4-f8d5-11ea-8cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Рождение второй дочери стало для фанатов российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса неожиданностью. Маша появилась на свет 30 января, а скрытная пара опубликовала только один её снимок.

На новой фотографии заметно, как малышка подросла. Она позирует, сидя на диване в белом топе и юбке с кружевом. Девочка очень похожа на маму. У неё большие голубые глаза и белокурые волосы.

Маша стала третьим ребёнком в семье Курниковой и Эглесиаса. Пара воспитывает двойняшек — сына Нико и старшую дочь Люси. В декабре им исполнится три года.

Мне нравится моя новая жизнь. Сейчас, когда я работаю на студии и время подходит к восьми вечера, я спешу домой. Меня тянет скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день. Больше меня в этот момент не волнует ничего, — приводит слова Иглесиаса KP.RU.

Анна при этом, как утверждает Иглесиас, не только редкая красавица, но и очень заботливая мама. Она оставила спортивную карьеру и посвятила себя детям. Об этом он рассказывает в каждом интервью и признаётся ей в любви.

Иглесиас ранее рассказал, что Курникова сама выбрала имя для ребёнка. Её назвали Маша (не Мария). Ранее певец опубликовал первое фото дочери.

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