«Купили прощение»: зрители оценили появление Реввы и Киркорова в новом шоу Поклонники назвали «душем прощения» появление Киркорова и Реввы в шоу «Звезды»

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров в шоу «Звезды»

Зрители нового юмористического шоу «Звезды» на VK и НТВ выразили удивление, увидев в эфире певца Филиппа Киркорова и комика Александра Ревву, чьи концерты еще недавно отменяли в России. Многие предположили, что артисты заплатили за свое выступление в шоу, тем самым «купив прощение». Саму программу некоторые комментаторы назвали дичью и «слабой пародией на КВН».

Киркоров и Ревва купили, получается, прощение, а что, так можно было, оказывается? У них такой душ прощения? — задался вопросом зритель Николай.

Пользователь с ником Евгений Тепляков предложил гнать опальных артистов со сцены. Максим Глухов выразил мнение, что юмор в стране начал деградировать, возвращаясь к уровню «плохого КВН». Подписчик Сааладин Мурадхан заявил, что это было первое шоу с Азаматом Мусагалиевым, которое «не зашло».

Невероятный стыд, просто ужас какой-то, безвкусно, не смешно и в основном тупо, — оценил шоу пользователь Павел.

Ранее сообщалось, что Киркоров в первом выпуске юмористического шоу «Звезды» на НТВ высмеял свое участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певец выступил с песней из культовой советской комедии «Карнавальная ночь», переделав в ней строчки.

Киркоров предстал перед зрителями в ярком золотистом костюме, отметив, что очень ждал своего возвращения. Спустя несколько мгновений он сбросил с себя эпатажный наряд, оставшись в черной водолазке. Затем артист исполнил песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», не забыв пошутить о своем участии в «голой» вечеринке.