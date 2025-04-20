«Купил не тот кулич»: Киркоров оскорбил Пасху? Что он сделал, критика

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист Филипп Киркоров похвастался в социальных сетях куличом стоимостью 100 тыс. рублей, за что оказался под шквалом критики. Что сделал певец, почему в Сети оскорбились пасхальным куличом?

Что известно о куличе Киркорова, скандал

17 апреля артист в соцсетях показал пасхальный кулич с дубайским шоколадом, ягодами и съемным куполом с крестом. Кулич располагается на крутящейся подставке, вокруг него уложены черные пасхальные яйца. Сама платформа установлена на круглом подносе с разноцветными яйцами и цветами. Задумка кулича принадлежит дизайнеру Денису Симачеву. Изначально он стоил 15 тысяч рублей, но ближе к Пасхе его цена начала расти и достигла 100 тыс. Его вес составляет 1,9 килограмма.

«Посмотри, какая красота! Теперь кулич живет в этот Чистый четверг за центральным столом, где всегда собираются только близкие друзья, родственники, семья. Посмотри, в каком красивом обрамлении: вазочки, цветочки. Красота неимоверная, просто лепота», — говорит Киркоров на видео, обращаясь к оператору.

Критика Киркорова из-за кулича, что известно

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что артисту следовало бы купить куличи российским военным в зоне СВО, а не хвастаться своим за 100 тысяч рублей. Он напомнил, что певцу однажды уже приходилось извиняться перед всей страной.

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«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что в дизайнерском куличе для Киркорова нет ничего неожиданного, поскольку тот предпочитает стиль «дорого и богато». По его словам, представители шоу-бизнеса действительно могут позволить себе подобные траты, но они должны помнить о духовной сути праздника. Иванов выразил надежду, что поступок певца станет поводом для размышлений о приоритетах и ценностях в обществе.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Вахтанг Кипшидзе

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил Киркорова за гордыню. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что самолюбование не имеет отношения к Пасхе.

«Сама идея хвастаться куличами, купленными за неадекватную сумму, имеет отношение к самолюбованию и гордыне, качествам, которые, как очевидно, никак не вписываются в те смыслы, с которыми связано христианство в целом и дух праздника Пасхи в частности, — сказал Кипшидзе.

Пользователи в соцсетях также критически отреагировали на поступок Киркорова, обратив внимание, что сам кулич, как и хвастовство вокруг него, не имеют связи с Пасхой.

«Филипп, вы окончательно утратили связь с реальностью?», «Это что, Пасха имени цыганского барона?», «Идет Страстная неделя, а он хвастается тортом за 100 тысяч. Из него такой же верующий, как я балерина», «Филипп купил не тот кулич, потому что зашел не в ту дверь», «Это не о Пасхе, это о дешевых понтах за много денег», «Это уже богохульство или просто отсутствие вкуса?», «А почему яйца черные? Наш "народный" служит дьяволу?» — сокрушаются россияне.

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