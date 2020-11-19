Кушанашвили заявил, что Пригожин с 90-х должен ему деньги

Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что Иосиф Пригожин должен ему крупную сумму ещё с 90-х. Многие звёзды отечественной эстрады, по словам журналиста, не стеснялись брать у него взаймы.
Об этом Кушанашвили
Ещё один музыкант оказался в должниках ведущего — это Игорь Крутой, который якобы «до сих пор живёт» на деньги журналиста.
Да они все мне должны! — впал в раж эмоциональный знаток шоу-бизнеса.
Интересно, что гость пришёлся ко двору зрителям, которые были буквально в восторге от эпатажного ведущего. «Отар неожиданно бомбезный гость оказался», «Отар — это как дядя, который приезжает раз в год на семейный ужин и рассказывает свое мнение по поводу всего», — веселились в комментариях зрители шоу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине. Правда, вспомнил он о нём вскользь во время дискуссии о другой медийной звезде — актёре Гоше Куценко.