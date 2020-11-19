Кушанашвили заявил, что Пригожин с 90-х должен ему деньги

https://static.news.ru/photo/22971954-2adf-11eb-961a-fa163e074e61_660.jpg Отар Кушанашвили Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что Иосиф Пригожин должен ему крупную сумму ещё с 90-х. Многие звёзды отечественной эстрады, по словам журналиста, не стеснялись брать у него взаймы.

Об этом Кушанашвили заявил на YouTube-шоу «Что было дальше», в выпуске которого прошёлся по всем звёздам российской эстрады. Будучи хорошо знакомым со многими из них, телеведущий и до этого заявлял, что до сих пор ему не отдаёт $3 тыс. Гоша Куценко. Теперь же в числе его должников оказался Пригожин, но сумму долга Кушанашвили не назвал.

Ещё один музыкант оказался в должниках ведущего — это Игорь Крутой, который якобы «до сих пор живёт» на деньги журналиста.

Да они все мне должны! — впал в раж эмоциональный знаток шоу-бизнеса.

Интересно, что гость пришёлся ко двору зрителям, которые были буквально в восторге от эпатажного ведущего. «Отар неожиданно бомбезный гость оказался», «Отар — это как дядя, который приезжает раз в год на семейный ужин и рассказывает свое мнение по поводу всего», — веселились в комментариях зрители шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине. Правда, вспомнил он о нём вскользь во время дискуссии о другой медийной звезде — актёре Гоше Куценко.