«Кукуха уехала»: Пригожин о включении Панина в реестр террористов Продюсер Пригожин: Панин заслужил включение в реестр террористов

Актер Алексей Панин заслужил включение в реестр террористов, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что у него просто «уехала кукуха». Продюсер уточнил, что не следит за больными людьми, потому что не хочет тратить драгоценное время на тех, кто не достоин внимания.

Я не слежу за больными людьми. У некоторых просто кукуха уехала. Я за ним не смотрю и не слежу, мне это не интересно. Я не хочу тратить свое драгоценное время на тех, кто не достоин моего внимания, времени. Мне и так есть на что тратить время. Если его включили в реестр, значит он заслужил, — высказался Пригожин.

Росфинмониторинг ранее внес Панина в перечень террористов и экстремистов. Панин заочно арестован в России по делу о призывах к терроризму, МВД объявило артиста в розыск. В настоящий момент он проживает за границей.

Гагаринский суд Москвы до этого заочно приговорил экономиста Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию ложной информации о ВС РФ. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, экономисту запретили заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года и шесть месяцев.