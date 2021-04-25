«Кукла!»: Галкин восхитил подписчиков архивным фото дочери

https://static.news.ru/photo/8e94da9a-a5f7-11eb-8fbd-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин опубликовал в Instagram архивное фото дочери Лизы и вызвал восхищение подписчиков. На снимке девочке полгода, она одета в нарядное платьице молочного цвета.

Малышка улыбается, смешные золотистые кудри придают очарование девочке. Она лежит на цветном коврике, а вокруг разложены игрушки.

2014 год. Елизавете Максимовне полгода, — подписал фото Галкин.

Поклонники юмориста восхитились дочерью Примадонны. Красоту малышки отметили даже Светлана Бондарчук и Анита Цой. «Принцесса», «Кукла», «Булочка», «Как похожа на Аллу», пишут пользователи в комментариях.

Лиза Галкина и её брат Гарри в этом году заканчивают первый класс. Дети учатся в элитной московской школе, дополнительно занимаются с репетиторами. Лиза Галкина не раз удивляла поклонников Пугачёвой своим певческим талантом и яркой непосредственностью.

Как сообщалось ранее, Максим Галкин опубликовал фотосессию в образе супергероя, которая рассмешила его подписчиков. На фото Галкин запечатлён в чёрном костюме с алым плащом и красными буквами «М». Он позирует на внедорожнике с оружием в руках.