Кудрявцева засняла засмотревшуюся на Лазарева дочку в алом костюме

https://static.news.ru/photo/c5afc04c-4d0c-11eb-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками редкими семейными фото. Светская львица встретила Новый год с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.

leratv/instagram.com

По словам телеведущей, 1 января она смотрела новогодние передачи и концерты по телевизору. В эфире показывали «Песню года», которую Кудрявцева вела с Сергеем Лазаревым. Увидев певца, дочка телеведущей засмотрелась на экран. Маша была наряжена в монохромный алый костюм.

Дочка, это Сергей Лазарев, — отметила Кудрявцева в сторис Instagram.

Известно, что ранее у Кудрявцевой и Лазарева были любовные отношения. После расставания знаменитости стали хорошими друзьями. Они до сих пор общаются и ходят друг к другу в гости.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшие партнёры по поп-группе Smash! Сергей Лазарев и Влад Топалов заявили, что запишут новый хит в честь 20-летия коллектива. В настоящее время оба артиста находятся на отдыхе на Бали.

Так, друзья выложили несколько забавных видео с индонезийского острова. В ролике Лазарев отмечает, что у них есть «хорошая водка». После таких слов Топалов замечает, что говорить про спиртное нельзя, это может закончиться баном. Также исполнители подчеркнули, что в 2021 году группе Smash! исполняется 20 лет.