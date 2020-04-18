Кудрявцева: «Я для многих стала неудобной»

https://static.news.ru/photo/4b08324e-819b-11ea-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram призналась, что перестала дружить с многими звёздами.

Светская львица всё время пыталась быть лучшей версией себя, чтобы её любили окружающие. Но в какой-то момент она поняла, что это разрушение личности.

Когда я сказала «Стоп!», стала громко высказывать свое мнение, не пряча голову в песок, вдруг я для многих стала неудобной, некомфортной. Зато мне стало комфортно, а это самое главное, — рассказала звезда.

По её словам, именно поэтому она покинула «МУЗ-ТВ». Директор канала Арман Давлетяров за её спиной принял решение о том, что ежегодную музыкальную премию будет вести не она. Это стало ударом для Кудрявцевой, потому что она верила в то, что они друзья, у которых нет тайн друг от друга.

Как ранее писал NEWS.ru, Кудрявцева обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ». Кудрявцева отметила, что узнала новость из СМИ и была поражена, что друзья скрыли эту перестановку от неё.