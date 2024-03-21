Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала в своем Telegram-канале инцидент, произошедший с актером Никитой Кологривым в одном из ресторанов Новосибирска. Она обратила внимание своей аудитории на то, что молодой человек еще достаточно юн, а также сильно популярен. 

Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29 — все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться, отметила Кудрявцева. 

Актер стал зачинщиком дебоша, обозвав сотрудников заведения. Кроме того, он схватил администратора за шею и попытался склонить ее к поцелую, но, получив отказ, укусил девушку.

Как стало известно ранее, молодого человека приговорили к семи суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Изначально ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток. Перед заседанием суда артист выразил сожаление по поводу произошедшего и попросил его помиловать. По его словам, он является порядочным человеком, который способен ошибиться и честно ответить за свои поступки. После того как судья ответил артисту, что за помилованием в России следует обращаться к президенту страны, Кологривый тут же переадресовал просьбу главе государства Владимиру Путину.

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