Кудрявцева выдвинула свою версию дебоша Кологривого Кудрявцева прокомментировала инцидент с Кологривым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала в своем Telegram-канале инцидент, произошедший с актером Никитой Кологривым в одном из ресторанов Новосибирска. Она обратила внимание своей аудитории на то, что молодой человек еще достаточно юн, а также сильно популярен.

Кологривый дебоширит. Любовь к критике окружающих или до сих пор в роли Кащея, не суть. Суть в том, что пацану 29 — все обсуждают. Гормоны, весна, популярность. Но это ненадолго, как показывает практика. Если малеха не остепениться, — отметила Кудрявцева.

Актер стал зачинщиком дебоша, обозвав сотрудников заведения. Кроме того, он схватил администратора за шею и попытался склонить ее к поцелую, но, получив отказ, укусил девушку.

Как стало известно ранее, молодого человека приговорили к семи суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Изначально ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток. Перед заседанием суда артист выразил сожаление по поводу произошедшего и попросил его помиловать. По его словам, он является порядочным человеком, который способен ошибиться и честно ответить за свои поступки. После того как судья ответил артисту, что за помилованием в России следует обращаться к президенту страны, Кологривый тут же переадресовал просьбу главе государства Владимиру Путину.