https://static.news.ru/photo/ae4eeeec-6170-11ea-8b62-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева впервые показала свою фигуру после операции. Несколько месяцев назад светская львица решилась на удаление грудных имплантов.

Она опубликовала в Stories Instagram фотографию со своего отдыха. На ней журналистка сидит на шезлонге. Она выбрала ярко розовый купальник, который подчёркивает её новые формы. При этом она спрятала лицо под большими очками.

В прошлом году звезда публично объявила, что у неё протёк грудной имплант. Телеведущей потребовалась срочная операция по удалению силикона. Муж поддерживал Кудрявцеву в течение всего периода операции и восстановления. Сейчас блондинка чувствует себя хорошо и признаётся, что Макарову нравится её новый бюст.

Как писал NEWS.ru, главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки. При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы