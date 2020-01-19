https://static.news.ru/photo/fdaa13c2-3a60-11ea-b559-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева восхитила подписчиков откровениями по поводу своего здоровья. Она опубликовала фото с доктором, который вынимал ей имплант из груди.

Кудрявцева пообещала поделиться с поклонниками всеми подробности операции. В ответ пользователи одарили ведущую комплиментами за прекрасный внешний вид и развенчание мифов о красоте.

Поклонники пишут, что Кудрявцева своими откровениями «сделала переворот в женском мозгу»: до этого все бежали ставить силикон, теперь все бегут вынимать его.

Если ты болен — никакие богатства тебя не спасут, — делает вывод один из них.

Другие подчеркивают, что ведущая без имплантов выглядит моложе: «совсем, как девочка». В то же время люди задают Кудрявцевой в комментариях вопросы по поводу предстоящего удаления имплантов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева находится в больнице после удаления лопнувшего грудного импланта. У её кровати дежурит медсеcтра, грудь заживает медленно, велика вероятность заражения.