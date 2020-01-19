Телеведущая Лера Кудрявцева восхитила подписчиков откровениями по поводу своего здоровья. Она опубликовала фото с доктором, который вынимал ей имплант из груди.
Кудрявцева пообещала поделиться с поклонниками всеми подробности операции. В ответ пользователи одарили ведущую комплиментами за прекрасный внешний вид и развенчание мифов о красоте.
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Директ завален вопросами о хирурге, кто мне удалял имплантаты . С разрешения делюсь фото . Рубин Алексей Игоревич . Я знаю , что много вопросов и вскоре надеюсь вместе с @rimmakaramova сделаем прямой эфир на эту тему . Всем здоровья - ничего нет важней ! #explant
Поклонники пишут, что Кудрявцева своими откровениями «сделала переворот в женском мозгу»: до этого все бежали ставить силикон, теперь все бегут вынимать его.
Если ты болен — никакие богатства тебя не спасут, — делает вывод один из них.
Другие подчеркивают, что ведущая без имплантов выглядит моложе: «совсем, как девочка». В то же время люди задают Кудрявцевой в комментариях вопросы по поводу предстоящего удаления имплантов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева находится в больнице после удаления лопнувшего грудного импланта. У её кровати дежурит медсеcтра, грудь заживает медленно, велика вероятность заражения.
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