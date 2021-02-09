Кудрявцева вернулась к съёмкам после серьёзной травмы

https://static.news.ru/photo/681af8ac-6b20-11eb-a588-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева опубликовала видео своего первого рабочего дня после серьёзного перелома. Телеведущая вернулась к съёмкам после лечения перелома крестца.

Долгое время Кудрявцева провела в постели, но сейчас она возвращается к привычному образу жизни. На кадрах ведущая сидит в гримёрке, она одета в яркое платье с цветами.

Ну что, первый день на работе, сидя. Посмотрим, как тут всё будет, — комментирует ведущая.

Кудрявцева уже появлялась на людях после перенесённой травмы. Накануне она побывала в торгово-развлекательном центре вместе с дочкой и мужем.

Лера Кудрявцева вновь оказалась в больнице после коронавируса, но уже с переломом крестца. Причина перелома может крыться в хрупкости костей телеведущей, считает директор Центра реабилитации МГМУ имени Сеченова травматолог-ортопед Константин Терновой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева опубликовала пост об участии детей в несанкционированных митингах. Ведущая критически высказалась насчёт подобных акций, чем сильно разозлила фанатов.