https://static.news.ru/photo/5f55ec0c-5eee-11ea-a517-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева, обидевшись на слова директора МУЗ-ТВ Армана Давлетярова о том, что ей нельзя жаловаться на замену ведущих музыкальной премии, решила покинуть канал.

Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На МУЗ-ТВ я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Но с таким свинским отношением мириться не буду, — заявила телеведущая порталу StarHit.

По её словам, такие поступки говорят о многом. У неё была запланирована съёмка «10 самых» на МУЗ-ТВ, которая уже не состоится. Ей обидно терять старых друзей, но больше она не пойдёт на контакт.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Ольга Бузова не боится «троллинга» Ксении Собчак на премии «Муз-ТВ». Певица отметила, что она достаточно опытная — стаж работы на телевидении 15 лет.