Кудрявцева сняла видео, как её маленькая дочь играет на пианино

https://static.news.ru/photo/2945623e-f0c3-11ea-a71d-fa163e074e61_660.jpg Дочь Леры Кудрявцевой Маша Фото: https://www.instagram.com/leratv/

Телеведущая Лера Кудрявцева сняла трогательное видео, как её совсем маленькая дочь Маша играет на детском пианино.

Девочке только недавно исполнилось два года. Однако ребёнок уже вовсю развивается и пробует себя в творчестве. Успехами своей дочери Лера Кудрявцева постоянно делится с подписчиками в социальной сети Instagram.

Телеведущая водит дочь на занятия к одному из популярных педагогов.

Кроха сосредоточенно играет на детском пианино, и даже когда замечает, что мама наблюдает и снимает девочку, она все равно продолжает музицировать, — сообщили на портале Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru ранее, Лера Кудрявцева выложила фото идеальной картинки семейной жизни и призналась, что утро с семьёй в её жизни выглядит иначе. Телеведущая отметила, что с утра у неё не всегда хорошее настроение.