https://static.news.ru/photo/42aa2732-63ec-11ea-b751-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Лера Кудрявцева поделилась снимками из очередного отпуска в Дубае. На одном из них у телеведущей лицо будто рассечено на две половины.

В Эмиратах телеведущая отдыхает вместе с мамой. Возможно, фото оказалось произведением родительницы Кудрявцевой.

Мама — богиня фотографии! Я бы сказала, художник! — подписала странный снимок телезвезда.

Поклонники не разделили восхищение Леры, они наперебой засыпали её вопросами, всё ли у неё в порядке. «Лерочка, это ужасно! Зачем так пугать людей!», «Это что-то из Пикассо», «Лишь бы ночью такое не приснилось», пишут фанаты.

На всех остальных фото Кудрявцева выглядит нормальной и счастливой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева, покинувшая телеканал Муз-ТВ со скандалом, получила новое предложение о работе. Она обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что те не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии.