Кудрявцева, SHAMAN, Лолита: последние новости шоубиза 13 января, скандалы

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На Первом канале состоялась премьера новой песни SHAMAN после инцидента на «Песне года», певица Лолита столкнулась с отменой концертов после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, а телеведущая Лера Кудрявцева ушла от супруга. Какие известны подробности?

Какие новости известны про Кудрявцеву

Лера Кудрявцева 12 января сообщила, что ушла от супруга — хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая обратила внимание, что намеренно вынесла на публику ситуацию, которая сложилась в ее семье, и отказалась от дальнейших комментариев.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — рассказала она.

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов предложил Лере Кудрявцевой снять выпуск для ТВ о своей истории расставания с супругом и рассказал, что еще могло стать причиной распада семьи.

«В первую очередь обсуждать нужно разницу в возрасте 52-летней Кудрявцевой и 36-летнего хоккеиста Игоря Макарова. Предлагаю заявить о том, что муж нашел себе другую девушку, погорячее. И изменял Лере с ней. Причем делал это в их семейной кровати» — заявил KP.RU Абрикосов.

Какие новости известны про SHAMAN

Накануне на Первом канале состоялась телевизионная премьера песни SHAMAN «Сердце плачет и болит» после травли, которую, как отметил исполнитель Александр Маршал, устроили артисты Ярославу Дронову на «Песне года» из-за зависти, стараясь не встречаться с ним взглядом.

Композиция прозвучала в праздничной программе «Рождество с Григорием Лепсом». Сам артист сейчас находится в гастрольном туре по российским городам. Также недавно появилась информация о том, что телеведущая и журналист Ксения Собчак позвала SHAMAN на интервью, однако артист заявил, что официальных предложений от нее не поступало.

Затем Собчак сделала публичное заявление. Она пригласила исполнителя на интервью и выразила предположение, что он откажется.

«Ярослав, официально приглашаю. Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные (а не „неинтересные“) вопросы, тем более где-то не на федеральных каналах», — отметила телеведущая.

Какие новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой столкнулась с отменой концертов в России. Выступлений артистки уже не будет в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

Накануне также стало известно об отмене концерта Милявской в Омске, который был назначен на 27 марта. По данным Telegram-канала Mash, договоренности с омским Минкультом о проведении мероприятия были достигнуты полгода назад, но договор подписан не был. Также сообщается, что билеты в рамках тура в честь 60-летия Лолиты до сих пор можно купить онлайн по цене от двух до пяти тысяч рублей.

Telegram-канал «Осторожно, новости» отметил, что против концерта Лолиты в Омске выступило движение «Совет атаманов казачьего народа».

«Движение обвинило Лолиту в пропаганде „разного рода сексуальных извращений“ и попросило отменить выступление „в память о наших казаках, сложивших голову за святую Русь, защищая Донбасс“», — говорится в сообщении канала.

Ранее в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой провести проверку в отношении Лолиты Милявской, у которой, помимо российского, есть израильский паспорт. По словам Бородина, артистка должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства, в противном случае ей грозит штраф в 200 тысяч рублей.

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