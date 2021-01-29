Кудрявцева разозлила подписчиков высказыванием о детях на митингах

https://static.news.ru/photo/5ffe52c4-633a-11eb-a2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Лера Кудрявцева опубликовала пост об участии детей в несанкционированных митингах. Ведущая критически высказалась насчёт подобных акций, чем сильно разозлила фанатов.

Кудрявцева добавила, что согласна с призывом запретить агитацию среди молодёжи в Интернете. Ведущая добавила, что детей в политику вовлекать «ни в коем случае нельзя». Фанаты в ответ запротестовали, обвинив ведущую в том, что она ничего не понимает в происходящем.

«Ну какие это дети, опять отписываться от вас что-ли?!», «Вспоминаю слова Жириновского. Артисты (звёзды), готовы лечь под любую власть», «Заказные тексты все выложили», написали в комментариях пользователи.

Однако, часть так же настроенных подписчиков Кудрявцеву поддержала. «Поддерживаю вас! Щас свободолюбивые набегут», «Полностью с вами согласна, даже просто страшно за них, и избить могут и пострадать», — написали фанаты телеведущей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала соотечественников воздержаться от участия в несанкционированных акциях. Москалькова попросила россиян отнестись уважительно к правам других граждан, а также сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок.