Кудрявцева рассказала об «издевательствах» Шепелева над Фриске

https://static.news.ru/photo/4f9212bc-01bb-11eb-84bd-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ненавидит коллегу по цеху Дмитрия Шепелева, потому что он плохо относился к певице Жанне Фриске, которая страдала от онкологии.

Светская львица стала гостьей очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!». Ведущая программы предложила Кудрявцевой сыграть в игру, суть которой состояла в том, чтобы выиграть наиболее привлекательного мужчину из нескольких вариантов. Кудрявцева, увидев фотографии продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и Шепелева, начала нервно стучать рукой по дивану.

Про кого знаешь, как говорила твоя предшественница на НТВ Светлана Курицына, более худшую тайну? — спросила Ксения Собчак.

Кудрявцева отметила, что знает о Шепелеве то, что никому неизвестно.

Все знают одну сторону, а я знаю с другой, менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я ненавижу его после этого, — сказала ведущая НТВ на ухо Собчак.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает Шепелев.

Ранее российская певица Ольга Орлова стала гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» и рассказала о непростых отношениях с избранником Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым. Она вспомнила, как ведущий запрещал ей навещать больную Жанну, когда она проходила лечение в США, писал NEWS.ru.