Кудрявцева рассказала, как потеряла ребёнка

https://static.news.ru/photo/49d4833c-7e21-11ea-81a0-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в Instagram рассказала, как потеряла ребёнка. Она обратилась к врачу после того, как почувствовала боли в спине и тяжесть в животе.

Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникёрша. А она сообщила, что я беременна, причём уже два месяца, — рассказала Кудрявцева.

Ведущая решила, что хочет оставить ребёнка, однако выносить его не смогла. По мнению Кудрявцевой, выкидыш произошёл из-за ослабленного после ЭКО организма и непростой беременности. За несколько месяцев до случившегося Кудрявцева родила дочь.

Телеведущей 48 лет. У неё есть 30-летний сын от первого брака и двухлетний внук. В 2018 году у Кудрявцевой родилась дочь от хоккеиста Игоря Макарова.

В прошлом году звезда публично объявила, что у неё протёк грудной имплант. Телеведущей потребовалась срочная операция по удалению силикона. Муж поддерживал Кудрявцеву в течение всего периода операции и восстановления. Сейчас блондинка чувствует себя хорошо и признаётся, что Макарову нравится её новый бюст.

Позже стало заметно, что телеведущая избавилась от филлеров в губах, писал NEWS.ru.