Кудрявцева рассказала, как ее дочь «чудом не пришибло» на детском празднике Кудрявцева сообщила, что декорации на празднике чудом не покалечили ее дочь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева с дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале сообщила, что ее дочь Машу «чудом не пришибло» декорациями на детском празднике в Подмосковье. По словам артистки, место проведения дня рождения находилось рядом с вертолетной площадкой. Лопасти вертолетов создавали сильнейший ветер, который в итоге сдул декорации.

Декорации упали и чудом не пришибли детей <...>. Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты. Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер. Там вообще нафиг все снесло, — написала Кудрявцева.

Однако на этом расстройства не закончились, добавила телеведущая. По ее словам, дочь съела рыбу и проглотила косточку. Кудрявцева написала, что после этого они помчались в больницу, однако там не оказалось дежурного лора, поэтому девочку пришлось вести в другую клинику.

Ранее телеведущая сообщила, что Маша страдает насморком, у нее постоянно заложен нос, поэтому ей пришлось лечь в больницу для обследования. Телеведущая рассказала, что врачи назначили ребенку прохождение компьютерной томографии. Таким образом они хотят исключить синусит.