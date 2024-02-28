Кудрявцева раскрыла, куда пропал ее страдающий алкоголизмом муж Кудрявцева сообщила, что отправила страдающего алкоголизмом мужа в «санаторий»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что отправила мужа Игоря Макарова на лечение. По ее словам, также в санатории поехали ее мама и дочка.

Отправила всю семью на лечение. Машу - в санаторий с няней (Сочи). Маму - в санаторий (Подмосковье). Муж - тоже в «санатории», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее певица Анна Калашникова предположила, что проблемы с алкоголем у Макарова могли начаться после окончания спортивной карьеры, которое нанесло удар по его самооценке.

При этом она не исключила, что супруги расстались навсегда. Как считает певица, такой хрупкой женщине, как Кудрявцева, тяжело нести на себе бремя главы семьи, ее терпение имеет границы. По мнению Калашниковой, 52-летняя телеведущая легко найдет нового спутника жизни, так как у нее всегда было много поклонников, в том числе весьма состоятельных.

Позже Кудрявцева заявила, что пока не развелась с мужем. По словам телеведущей, ей нужна была «жесткая мотивация для решения серьезной проблемы». Кудрявцева также отметила, что они с супругом не ругались. О ее расставании с супругом стало известно 12 января. Телеведущая кратко описала ситуацию в своих социальных сетях.