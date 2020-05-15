Кудрявцева призналась, что называет дочку «академиком» за её способности

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её дочь очень умная, несмотря на небольшой возраст. Звезда отметила, что дочка умна с рождения, как и многие современные дети.
Такое признание телеведущая сделала во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети Instagram.
Я называю свою дочку академиком. Часто говорю ей, что нельзя быть такой умной, она же такая ещё малышка. Маша с рождения очень умная. Вообще современные дети меня поражают, — привели слова звезды на портале Teleprogramma.pro.
Лера Кудрявцева поделилась планами на воспитание дочери. Она отметила, что не будет заставлять дочь посещать какие-либо секции и кружки. Кроме того, телеведущая подчеркнула, что не хочет давить на девочку, которая должна выбрать самостоятельно свой жизненный путь.
Телеведущая считает, что главное в жизни, чтобы дочь нашла своё призвание и была счастливой.
Ранее NEWS.ru писал, что Лера Кудрявцева призналась, что она постоянно пытается ограничивать дочь, а её супруг балует девочку. Об этом она рассказала бывшему возлюбленному Сергею Лазареву. Певец ответил телеведущей, что детям не стоит потакать в их капризах, иначе они начнут манипулировать родителями.