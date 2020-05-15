Кудрявцева призналась, что называет дочку «академиком» за её способности

https://static.news.ru/photo/55b27e76-9676-11ea-a858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её дочь очень умная, несмотря на небольшой возраст. Звезда отметила, что дочка умна с рождения, как и многие современные дети.

Такое признание телеведущая сделала во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети Instagram.

Я называю свою дочку академиком. Часто говорю ей, что нельзя быть такой умной, она же такая ещё малышка. Маша с рождения очень умная. Вообще современные дети меня поражают, — привели слова звезды на портале Teleprogramma.pro.

Лера Кудрявцева поделилась планами на воспитание дочери. Она отметила, что не будет заставлять дочь посещать какие-либо секции и кружки. Кроме того, телеведущая подчеркнула, что не хочет давить на девочку, которая должна выбрать самостоятельно свой жизненный путь.

Телеведущая считает, что главное в жизни, чтобы дочь нашла своё призвание и была счастливой.

Ранее NEWS.ru писал, что Лера Кудрявцева призналась, что она постоянно пытается ограничивать дочь, а её супруг балует девочку. Об этом она рассказала бывшему возлюбленному Сергею Лазареву. Певец ответил телеведущей, что детям не стоит потакать в их капризах, иначе они начнут манипулировать родителями.