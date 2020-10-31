Кудрявцева появилась на съёмках в домашних тапочках

https://static.news.ru/photo/b31881a2-1b76-11eb-9442-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что напряжение на съёмках она снимает с помощью комфортной обуви. Она выложила в Instagram снимок, где готовится к эфиру в домашних тапочках.

На фото Кудрявцева предстала в стильном белом жакете в красную клетку, белоснежных брюках и в тапочках с милыми розовыми бантиками. Рядом стоят алые лодочки, от которых отдыхает светская львица.

Лера Кудрявцева leratv/instagram.com

Поклонники немедленно оценили фото: «Лера, вы такая классная! Настоящая! У вас красивая душа!», «Красавица», «Вы прекрасна! Человек с душой», «Потрясающая».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева опубликовала трогательное домашнее видео, где пожаловалась на навалившиеся проблемы. В кадре 49-летняя телеведущая лежит на подушке, признаётся, что очень устала, и не скрывает льющихся слёз.