Кудрявцева посмеялась над танцующим в трусах Губерниевым Кудрявцева опубликовала видео танцующего на причале в трусах Губерниева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале опубликовала видео танцующего в трусах коллеги Дмитрия Губерниева и иронично отметила, что хотела бы сделать то же самое, но пока не имеет такой возможности. В ролике Губерниев энергично двигается под песню группы «Мираж» «Звезды нас ждут», стоя вечером на причале реки.

Хочется как Дима Губерниев, но нет такой возможности пока, — пошутила Кудрявцева.

Ранее Кудрявцева пожелала журналисту Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления и попросила не бесить ее. Она обратилась к знаменитому другу сразу после того, как тот опубликовал видео из больничной палаты после проведенной операции. В ролике Кушанашвили сообщил, что у него теперь «новый желудок», и признался, что вынужден терпеть боли и больничный режим.

До этого Кудрявцева призналась, что в супруге Игоре Макарове, в браке с которым она уже 12 лет, ее раздражают некоторые бытовые привычки, в числе которых — постоянно включенный телевизор. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ она призналась, что телевизор супругу нужен фоном, тогда как она любит тишину.

Также Кудрявцевой не нравится беспорядок, который муж оставляет после себя, и бардак в шкафах с одеждой. Лера призналась, что раскладывает футболки Игоря аккуратно, а он может достать одну из них из середины. Она также добавила, что муж любит поворчать.