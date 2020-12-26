Кудрявцева попросила фанатов о помощи из-за болезни дочери

https://static.news.ru/photo/e3af2a38-4889-11eb-8b24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева, во второй раз ставшая матерью в 47 лет, пожаловалась поклонникам на высокую температуру своей двухлетней дочери Марии и спросила у них совета, как ей следует лечить заболевшего ребёнка.

В своём Instagram Кудрявцева выложила фотографию дочери и попросила подписчиц рассказать, как они лечат своих детей в такой ситуации.

38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей? — спросила у поклонниц Кудрявцева.

Одна из подписчиц поинтересовалась у актрисы, нет ли у дочери других симптомов, кроме температуры. На это Кудрявцева ответила, что у ребёнка есть насморк. Другие подписчики посоветовали актрисе использовать конкретные лекарства. Иные же удивились, что она обращается к поклонникам в Instagram, а не к педиатру.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Лера Кудрявцева рассказала своим подписчикам, что впервые привела свою дочь на новогоднюю ёлку. Телеведущая также поделилась реакцией девочки.