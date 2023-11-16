Кудрявцева озвучила зарплату водителя для своей пятилетней дочери Кудрявцева нанимает водителя для пятилетней дочери за 70 тысяч рублей в месяц

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале сообщила о намерении нанять водителя для своей пятилетней дочери Маши за 70 тысяч рублей в месяц. По словам артистки, мужчина должен отвозить ребенка в детский сад, а также выполнять некоторые ее поручения. Кудрявцева подчеркнула, что для работы требуется справка о состоянии здоровья и водительский стаж.

Ребята, ищу водителя! Для ребенка. Возить в садик и забирать, следить за машиной, выполнять некоторые поручения. Важен водительский стаж и знание Москвы. Справка о здоровье. Зарплата 70. С 1 декабря, — сообщила Кудрявцева.

До этого экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал негодяями Леру Кудрявцеву и других артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холл» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.

Ранее Кудрявцева опубликовала список рекомендаций «на случай массированной атаки». По ее словам, при появлении угрозы необходимо расклеить скотч на окнах, а сами стекла зашторить. В случае взрывов необходимо скатиться на пол, закрыть руками голову и открыть рот, утверждает телеведущая. Она подчеркнула, что данные рекомендации могут пригодиться «на всякий случай» для защиты жизни.

Кроме этого, она посоветовала россиянам не спать головой к окну. Телеведущая отметила, что даже от систем противовоздушной обороны идет «очень сильная волна».