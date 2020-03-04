https://static.news.ru/photo/1d65d93a-5e42-11ea-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на слова директора «МУЗ-ТВ» Армана Давлетярова о том, что ей нельзя жаловаться на замену ведущих музыкальной премии, которую проводит его канал.

Дорогой Арман, тебе прекрасно ясно, о чем был мой месседж, поэтому приплетать сюда канала «Муз-ТВ» и премию «Муз-ТВ» не стоит. Мой месседж был о наших с тобой личных отношениях, — заявила журналистка в своём видеообращении к Давлетярову, которое было опубликовано в сториез Instagram.

По её словам, она хотела услашать про замену ведущих от него лично, а не через СМИ. Сама Кудрявцева не против Бузовой. Она считает, что друзья не должны так поступать. Тем более, что они ещё и соседи.

Кроме того, этот конфликт прокомментировала адвокат Екатерина Гордон.

Совершенно не важно: кто ведет премию «Муз-ТВ» в этом году, совершенно не важно сколько вранья напишут про Леру злопыхатели. Муж красавец, доча офигенная, работы — вал, — отметила юрист.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица Ольга Бузова не боится «троллинга» Ксении Собчак на премии «Муз-ТВ». Певица отметила, что она достаточно опытная — стаж работы на телевидении 15 лет.