Кудрявцева отправила Самбурской деньги после жалоб на «тяжёлую ситуацию»

https://static.news.ru/photo/42da9b70-1b3d-11eb-bade-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Настасья Самбурская стала гостьей шоу Comment Out на YouTube. В рамках программы её соперницей была модель Алёна Водонаева. Одним из заданий для актрисы было позвонить телеведущей Лере Кудрявцевой и попроситься на передачу «Секрет на миллион».

Артистка дозвонилась до телезвезды. Самбурская сказала Кудрявцевой, что у неё есть огромная просьба. По словам Настасьи, ей необходимо попасть на «Секрет на миллион». И даже не из-за эфира, подчеркнула звезда, просто очень нужны деньги. Она пообещала рассказать на шоу все свои «мощные истории». В конце своей речи Самбурская попросила перевести ей на карту 30 тысяч рублей.

Кудрявцева оказалась обеспокоена таким звонком. Она предупредила, что телеканал НТВ за участие в программе денег не даёт, и попросила Самбурскую рассказать по телефону о своих проблемах. В ответ на это звезда сериала «Универ» бросила трубку. Через несколько минут на счёт актрисы пришло 30 тысяч рублей. Светская львица была приятно удивлена.

Есть человек среди людей шоу-бизнеса, — заявила Настасья.

Как ранее писал NEWS.ru, Самбурская в социальной сети показала своего возлюбленного.

Знаменитость обычно не делится с фанатами подробностями личной жизни. Однако сейчас стало известно, что у неё есть любимый мужчина.