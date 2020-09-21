Кудрявцева объяснила, почему записала двухлетнюю дочь на балет

https://static.news.ru/photo/37cdcd6e-fc03-11ea-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на критику пользователей, осудивших её после видео с двухлетней дочерью в балетном классе. Подписчики решили, что посещать подобные занятия девочке ещё рано. Впрочем, звёздную маму эти нападки не смущают. По её словам, она не растит балерину, а занятия нужны малышке для элементарного развития, а не для приобретения профессиональных навыков.

Не воспринимайте всё так серьезно. Выставила пост о том, что Машу отвела на балет. Разные тётеньки и девочки: «Ой, как рано, бедные дети», — высказалась Кудрявцева в своём Instagram.

Она отметила, что придя в зал, Маша поначалу стеснялась, но затем освоилась и стала повторять движения. Среди плюсов таких занятий Кудрявцева выделила классическую музыку и общение с детьми такого же возраста. Ведущая также сообщила, что с той же целью её двухгодовалого внука отдали на уроки футбола.

Ранее Кудрявцева в новом наряде прогулялась с мужем по ночной Москве. Для прогулки она выбрала белое двубортное пальто, чёрные легинсы и белые кроссовки под верхнюю одежду, писал NEWS.ru.