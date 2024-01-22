Кудрявцева не разводится? Вернется ли телеведущая к мужу, что с Метовым

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников новым признанием относительно своего брака. Разводится ли звезда, что сказала об алкоголизме супруга и какое отношение к ней имеет Кай Метов?

Разводится ли Кудрявцева с мужем

В новом выпуске программы «Звезды сошлись» телеведущая призналась, что не ссорилась с супругом Игорем Макаровым, от которого родила дочь Марию в 2018 году. По ее словам, сейчас пара решает возникшие сложности в отношениях.

«Уйти — не равно развестись. Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека. Мы не ссорились. Я вообще никогда ни с кем не ругаюсь. Есть проблема, мы ее решаем», — пояснила Кудрявцева.

Почему Кудрявцева хотела уйти от мужа

О возможном разводе телеведущей стало известно 12 января. Кудрявцева кратко описала ситуацию в своих социальных сетях. Из ее немногословной публикации стало ясно, что причиной расставания с супругом, брак с которым длился 11 лет, стал алкоголь.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала тогда звезда.

Позднее телеведущая давала понять поклонникам, что ее заявление о разводе и алкоголизме супруга было некой встряской, чтобы он одумался. В программе «Звезды сошлись» она подчеркнула, что ее пост «был „намеренный“, для того чтобы спасти человека».

Кудрявцева замужем за Макаровым немногим более 10 лет. В июне 2023 года они отмечали оловянную свадьбу. Супруг моложе Кудрявцевой на 16 лет, поэтому многие поклонники телеведущей сначала считали этот брак мезальянсом. Тем не менее в 2018 году супруги стали родителями, Кудрявцева решилась на ЭКО и родила дочь Машу. Позже телеведущая рассказывала, как ей было трудно забеременеть и выносить ребенка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева с дочерью Марией

Что говорили о разводе Кудрявцевой звезды

Звезда 90-х Кай Метов признался в любви к телеведущей. Артист заявил, что во время съемок проекта «Суперстар» Кудрявцева поддерживала его. Метов признался, что именно ее участие и ее забота давали ему дополнительные силы.

«Хочу признаться Лере в любви. Чувствовал от нее большую поддержку и теплоту во время проекта. Это давало мне дополнительные силы. Она человек публичный. Надо держаться и не показывать никому какие-то свои внутренние переживания, хотя они, безусловно, есть», — заявил Метов в последнем интервью.

Вместе с тем он пожелал, чтобы телеведущая нашла себе достойного человека. Певец отметил, что до последнего не осознавал, насколько серьезна ситуация Кудрявцевой.

Поддержать артистку в непростой ситуации предлагал шоумен Стас Барецкий. Он подчеркнул, что знает Кудрявцеву очень давно, и отметил ее невероятное трудолюбие. Шоумену была неприятна сложившаяся ситуация.

«Эта ситуация для меня неприятна, я приложу все усилия, чтобы ей помочь. Что я могу сказать... Мне ее жаль. Человек трудолюбивый. Я займусь этим вопросом», — сказал Барецкий в разговоре с NEWS.ru.

Бывшая солистка поп-группы «Комбинация» Татьяна Иванова выразила мнение, что Кудрявцеву не стоит жалеть в свете новостей о ее третьем разводе. Артистка объяснила, что телезвезда — успешная молодая женщина, которая сможет найти новую любовь.

«Да на здоровье, господи, пусть разводится. Найдет нового! А чего я должна жалеть-то? У нее все хорошо: здоровая, красивая, молодая, успешная», — сказала Иванова.

Продюсер Андрей Разин заявил, что причастен к разводу телеведущей. По его словам, Кудрявцева стала жертвой его проклятия.

«Очередная жертва Малахова. <...> Андрей Малахов собирал артистов, которых я проклял. <...> 31 декабря он опять собрал артистов. Очень жаль Толю Руденко. <...> Лолита пострадала. Лера Кудрявцева пострадала. Теперь и Руденко арестован. Вот вам и все!» — заявил Разин.

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