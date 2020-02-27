https://static.news.ru/photo/90a52a6c-59b6-11ea-a576-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Лера Кудрявцева рассказала, из-за чего рассталась с Сергеем Лазаревым. Телеведущая встречалась с певцом четыре года до 2012 года.

Кудрявцева призналась, что у неё были серьёзные намерения на будущее с певцом, она мечтала о ребёнке от него. Но Лазарев заявил, что не воспринимал ведущую как жену и мать своих детей, а только лишь хотел дружить с ней. Этими словами музыкант спровоцировал слухи, что лера Кудрявцева служила ему для маскировки нетрадиционной ориентации.

Обо всём этом Кудрявцева рассказала в передаче «Алёна, блин» журналистки Алёны Жигаловой. Телеведущая честно сказала, что на самом деле любила Сергея. Причиной расставания Кудрявцева назвала «помешательство» певца на своей работе. Он делал ставку не на семью, а на заработок и гастроли. Бороться за такие отношения телеведущая не стала.

Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось, — призналась звёздная гостья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какой трудной оказалась беременность в 47 лет. Женщина прибегла к экстракорпоральному оплодотворению и гормональной терапии.