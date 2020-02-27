Лера Кудрявцева рассказала, из-за чего рассталась с Сергеем Лазаревым. Телеведущая встречалась с певцом четыре года до 2012 года.
Кудрявцева призналась, что у неё были серьёзные намерения на будущее с певцом, она мечтала о ребёнке от него. Но Лазарев заявил, что не воспринимал ведущую как жену и мать своих детей, а только лишь хотел дружить с ней. Этими словами музыкант спровоцировал слухи, что лера Кудрявцева служила ему для маскировки нетрадиционной ориентации.
Обо всём этом Кудрявцева
Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось, — призналась звёздная гостья.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какой трудной оказалась беременность в 47 лет. Женщина прибегла к экстракорпоральному оплодотворению и гормональной терапии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен