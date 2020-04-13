Кудрявцева: «Машеньку я просто вымолила у Бога»

https://static.news.ru/photo/85d5f794-7dbd-11ea-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/leratv

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что мечтала подарить своему молодому супругу Игорю Макарову ребёнка.

Беременность протекала тяжело. Кудрявцевой пришлось большую часть времени лежать на спине.

Машеньку я просто вымолила у Бога. Постоянно молилась, Господи, хоть бы я родила. Мне кажется, он меня услышал. Боженька мне дал эту возможность, — рассказала светская львица Тине Канделаки во время их совместного прямого эфира в Instagram.

Ведущая программы «Звёзды сошли» хотела, что её возлюбленный присутствовал на родах. Однако хоккеист не смог перебороть свой страх, но при этом рождение дочери он отметил с размахом.

Как писал NEWS.ru, Кудрявцева стала мамой во второй раз в 47 лет. Женщина прибегла к экстракорпоральному оплодотворению и гормональной терапии.