Кудрявцева и Макаров слепили снеговика вместе с двулетней дочкой

https://static.news.ru/photo/330628fc-4da3-11eb-a997-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками видео процесса лепки снеговика со своим супругом Игорем Макаровым и их двухлетней дочерью Марией.

На кадрах видно, как девочка помогает отцу со снегом. После того как снежная фигура была готова, потребовались дополнительные украшения.

Маш, блестюшки неси, волосы снеговику будем делать, — попросила Кудрявцева дочку.

Девочка принесла мишуру и новогодний «дождик», которыми Макаров украсил голову и руки-веточки снеговика. Результат семейного творчества Кудрявцева показала в своём Instagram.

leratv/instagram.com

Как писал NEWS.ru, ранее Кудрявцева поделилась с поклонниками редкими семейными фото. Светская львица встретила Новый год с мужем и дочкой. По словам телеведущей, 1 января она смотрела новогодние передачи и концерты по телевизору. В эфире показывали «Песню года», которую Кудрявцева вела с Сергеем Лазаревым. Увидев певца, дочка телеведущей засмотрелась на экран.

У Кудрявцевой и Лазарева были любовные отношения. После расставания знаменитости стали хорошими друзьями. Они до сих пор общаются и ходят друг к другу в гости.