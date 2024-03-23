Куда пропал певец Сергей Челобанов. Пугачева его бросила?

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Сергей Челобанов

Композитор и певец Сергей Челобанов был одним из фаворитов и возлюбленным артистки Аллы Пугачевой. Куда он пропал, что известно о его отношениях с Примадонной, чем знаменит?

Чем знаменит Сергей Челобанов

Сольная карьера уроженца города Балаково началась благодаря заслуженному артисту России Аркадию Укупнику, который дал послушать кассету с записями Челобанова продюсеру Марте Могилевской. В сотрудничестве с ней Сергей выпустил свой первый клип на песню «Все нормально».

Осенью 1990 года Челобанов лично знакомится с певицей Аллой Пугачевой. Начинается их роман и творческое сотрудничество. Певец заключает контракт с театром песни Примадонны. Одним из совместных хитов, записанных дуэтом с Пугачевой, стала песня композитора Игоря Николаева «Незваный гость».

В 1990 году в СК «Олимпийский» состоялся дебют группы H-Band, лидером которой был Челобанов. В том же году артист появился в программе «Голубой огонек» с песней «Пойдем со мной».

В 1991 году был записан первый сольный альбом Челобанова «Незваный гость», который вышел только в 1993 году. Вторая пластинка «Не знаю, как тебе сказать...» вышла также в 1993 году. В это же время Челобанов записал две песни для художественного фильма «Божья тварь» и сыграл в нем одну из ролей.

В 1994 году у Челобанова с Пугачевой происходит разрыв. Несмотря на это, в 2000 году вышел альбом «ЧелоФилия», музыку к 16 песням (из 17) которого написал Сергей Челобанов. Исполнителем стал народный артист России Филипп Киркоров, продюсером — Пугачева.

После выпуска третьего альбома музыкант в основном переключился на студийную работу. Вновь Челобанов начал выступать в 2007 году, когда стал участником проекта «Ты — суперстар», где занял третье место.

В качестве композитора, помимо Киркорова, Челобанов сотрудничал с артистами Матильдой ПАБ (альбом «Время настало»), Дианой Гурцкаей, Анжеликой Агурбаш, Ольгой Стельмах, Настей Николь, Александрой Германовной, Аленой Азаровой, группами «Стрелки» и «Федерация». В общей сложности Сергеем написано более 100 песен.

Кроме того, Челобанов создал множество аранжировок. В этом качестве он работал с Пугачевой, Ларисой Долиной, Кристиной Орбакайте, Сергеем Зверевым, Ниной Шацкой, Стасом Михайловым, Евгением Куликовым, Софьей Бубновой, группами «На-На», «Кар-Мэн» и «Сирены».

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Сергей Челобанов и Алла Пугачева

Что известно о романе Челобанова и Пугачевой

В начале 1990-х на телевидении вышел знаменитый клип Пугачевой «Незваный гость». Компанию певице в кадре составил ее тогдашний возлюбленный Челобанов. По сюжету он оказывается на вечеринке, полной звезд. Молодой человек бродит по комнатам, чувствуя себя не в своей тарелке, пока не встречает Пугачеву.

«Как вспоминала сама Алла, Сергей ей понравился с первого взгляда. Высокий, статный красавец блондин с большими печальными глазами. К нему невозможно было остаться равнодушной. В то время Пугачева состояла в законном браке с Евгением Болдиным, но супруг уже не вызывал у нее интереса. Челобанов также был женат, в Балаково у него остались жена и двое детей», — пишет Дзен-канал «Ярмарка тщеславия».

По данным СМИ, Пугачева пыталась скрыть роман с Челобановым, в связи с чем даже выкупала их совместные фото у прессы. Однако об отношениях артистов вскоре все равно узнали многие. Также сообщалось, что ради молодого возлюбленного Пугачева, которая старше на 12 лет, сделала за границей липосакцию.

В 1994 году Примадонна разорвала отношения с Челобановым. СМИ называли причиной расставания проблемы певца с алкоголем и частые ссоры.

Где сейчас Челобанов, личная жизнь

В октябре 2023 года директор и друг певца Анатолий Борисов рассказал, что 62-летний Челобанов готовится к новому проекту на одном из федеральных каналов.

«Очень скоро начнется большой проект, в котором участвует Сергей Васильевич. Сразу скажу, не на Первом канале — там сейчас одна политика. Не хочу называть канал, чтобы не сглазить. Скоро все увидите сами», — заявил Борисов в беседе с eg.ru.

По данным издания, Челобанов иногда дает концерты для местной публики в родном Балаково. Как рассказал директор артиста, сейчас Сергей уехал в глухую деревню под Саратовом.

«Сергей сейчас завис в богом забытой деревне. Знаю, где она находится, но ехать туда не хочу. Телефона мобильного у него нет, а ехать специально в эту деревню — не хочу», — говорил Борисов.

У Челобанова трое детей и внучка. Как пишет eg.ru, у артиста есть любимая женщина Евгения Гранде, с которой он состоит в фактическом браке с 2015 года. При этом издание добавляет, что «Сергей — свободный мужчина».

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