Пропажа Кологривого, путь Башарова, помощь после теракта: что будет дальше

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Актер Никита Кологривый пропал из медиаполя, после того как оказался под арестом. Объявили ли актеру бойкот, как это несколько лет назад произошло с Маратом Башаровым, почему актер молчит, где он сейчас?

Куда пропал Кологривый после ареста

Актер вышел из спецприемника 27 марта после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре. Согласно материалам дела, он устроил потасовку и укусил официантку. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.

Выйдя из изолятора, Кологривый выразил соболезнования пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Артист заявил, что постарается сделать «что-то полезное» для нуждающихся после трагедии.

«Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тем, кто не отвернулся. Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером. Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — написал актер.

Он также выразил благодарность тем, кто не отвернулся от него после скандала в баре Новосибирска и его последующего ареста.

29 марта звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроили «семейный» ужин в столичном ресторане, соответствующими снимками и видео в социальных сетях поделилась исполнительница роли медсестры Наташи, возлюбленной Вовы Адидаса, актриса Елизавета Базыкина. Каст собрался без Кологривого.

Что сказал Башаров после ареста Кологривого

Актер Марат Башаров поддержал в шоу «Звезды сошлись» Кологривого. По мнению артиста, его коллега проходит испытание славой, как и он когда-то.

«Это звездная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как-то по-другому происходит. <...> Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые. Что бы я сейчас делал на месте Никиты? Пошел бы на месяц в бар и поработал бы там бесплатно уборщиком», — высказался Башаров.

Актер подвергся «отмене», после того как в 2020 году признался в рукоприкладстве. Тогда он рассказал о битых им женщинах в эфире телеканала НТВ, отмечая, что это было «не сильно» и в какой-то степени «даже заслуженно». Ни одна из избитых Башаровым жен не добилась правды в суде, что возмущало писательницу Марию Арбатову. Актера едва не лишили госпремии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марат Башаров

«Отменят» ли Кологривого после дебоша

Портал Regions со ссылкой на бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево Андрея Ковалева заявил, что кастинг на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о лидере ЛДПР решили возобновить после ареста Кологривого. По словам собеседника издания, артист «зазвездился» из-за резко свалившейся на него славы.

«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — сказал Ковалев.

При этом режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР, заявил NEWS.ru, что кастинг актеров еще не объявляли. Комментируя информацию о лишении Кологривого роли Жириновского, он подтвердил, что актер был одним из кандидатов.

Певица Слава назвала молодого человека «актером от Бога» и выразила сожаление из-за того, что его сняли с роли Владимира Жириновского. Артистка считает звезду «Слова пацана» хорошим человеком и призвала его простить за дебош. По ее мнению, Кологривому стоит дать второй шанс и оставить его исполнителем роли лидера ЛДПР.

Режиссер Алексей Учитель в интервью KP.RU отметил, что звезда сериала «Слово пацана» начнет терять в качестве того, что делает на экране, если не переосмыслит свое поведение. Кинематографист пожелал Кологривому быстрее понять, за что его ценят зрители.

Фото: Пресс-служба НТВ Кадр из сериала «Слово пацана»

«От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет», — пояснил Учитель.

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