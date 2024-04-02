Актер Никита Кологривый пропал из медиаполя, после того как оказался под арестом. Объявили ли актеру бойкот, как это несколько лет назад произошло с Маратом Башаровым, почему актер молчит, где он сейчас?
Куда пропал Кологривый после ареста
Актер вышел из спецприемника 27 марта после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре. Согласно материалам дела, он устроил потасовку и укусил официантку. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.
Выйдя из изолятора, Кологривый выразил соболезнования пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Артист заявил, что постарается сделать «что-то полезное» для нуждающихся после трагедии.
«Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тем, кто не отвернулся. Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером. Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — написал актер.
Он также выразил благодарность тем, кто не отвернулся от него после скандала в баре Новосибирска и его последующего ареста.
29 марта звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроили «семейный» ужин в столичном ресторане, соответствующими снимками и видео в социальных сетях поделилась исполнительница роли медсестры Наташи, возлюбленной Вовы Адидаса, актриса Елизавета Базыкина. Каст собрался без Кологривого.
Что сказал Башаров после ареста Кологривого
Актер Марат Башаров поддержал в шоу «Звезды сошлись» Кологривого. По мнению артиста, его коллега проходит испытание славой, как и он когда-то.
«Это звездная болезнь, огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили и должны пройти. Это испытание. Ну а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как-то по-другому происходит. <...> Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые. Что бы я сейчас делал на месте Никиты? Пошел бы на месяц в бар и поработал бы там бесплатно уборщиком», — высказался Башаров.
Актер подвергся «отмене», после того как в 2020 году признался в рукоприкладстве. Тогда он рассказал о битых им женщинах в эфире телеканала НТВ, отмечая, что это было «не сильно» и в какой-то степени «даже заслуженно». Ни одна из избитых Башаровым жен не добилась правды в суде, что возмущало писательницу Марию Арбатову. Актера едва не лишили госпремии.
«Отменят» ли Кологривого после дебоша
Портал Regions со ссылкой на бизнесмена и владельца усадьбы Гребнево Андрея Ковалева заявил, что кастинг на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о лидере ЛДПР решили возобновить после ареста Кологривого. По словам собеседника издания, артист «зазвездился» из-за резко свалившейся на него славы.
«Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — сказал Ковалев.
При этом режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР, заявил NEWS.ru, что кастинг актеров еще не объявляли. Комментируя информацию о лишении Кологривого роли Жириновского, он подтвердил, что актер был одним из кандидатов.
Певица Слава назвала молодого человека «актером от Бога» и выразила сожаление из-за того, что его сняли с роли Владимира Жириновского. Артистка считает звезду «Слова пацана» хорошим человеком и призвала его простить за дебош. По ее мнению, Кологривому стоит дать второй шанс и оставить его исполнителем роли лидера ЛДПР.
Режиссер Алексей Учитель в интервью KP.RU отметил, что звезда сериала «Слово пацана» начнет терять в качестве того, что делает на экране, если не переосмыслит свое поведение. Кинематографист пожелал Кологривому быстрее понять, за что его ценят зрители.
«От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет», — пояснил Учитель.
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