Кучера объяснил, почему больше не будет вести шоу о звёздах с Кудрявцевой

https://static.news.ru/photo/0038eb58-f9a7-11ea-8091-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/oskarkuchera

Актёр и телеведущий Оскар Кучера покинул программу «Звёзды сошлись», которую в течение нескольких лет вёл совместно с Лерой Кудрявцевой, потому что его жизненные ценности не совпадали с ценностями авторов шоу.

Мы больше не сотрудничаем! Мы слишком разные с этой программой. Жизненные ценности у нас тоже разные, — признался артист.

Кучера поблагодарил продюсеров шоу за то, что они терпели его интеллигентность. Кроме того, он отметил, что будет скучать по Кудрявцевой.

А я иду дальше с отличным настроением и возможностью с лёгкостью смотреть в глаза людям! — подытожил актёр.

Программа «Звёзды сошлись» выходит с 2017 года. В студию к Лере Кудрявцевой и Оскару Кучере регулярно приходили известные люди из мира шоу-бизнеса. Новые выпуски выйдут в эфир в сентябре. В августе стало известно, что Кучера не появится больше в новом телевизионном сезоне. О принятом решении 46-летний шоумен сообщил в переписке с друзьями в комментариях в социальных сетях. Как признался актёр, ему надоело копаться в скандальных историях.

Как писал NEWS.ru, в конце мая слухи об уходе с федерального телеканала возникли вокруг Кудрявцевой, однако она их опровергла, заявив, что продолжает работать над проектами «Звёзды сошлись» и «Секрет на миллион». До этого она покинула «Муз-ТВ» после того, как её заменили на певицу Ольгу Бузову на вручении ежегодной музыкальной премии канала, не предупредив о рокировке. Узнав новость из СМИ, телеведущая решила поставить крест на этом месте работы, где трудилась 20 лет.