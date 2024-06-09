«Два месяца назад»: Куценко выдал тайну Порошиной Куценко заявил, что его экс-супруга Порошина вышла замуж два месяца назад

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Мария Порошина

Российская актриса Мария Порошина втайне вышла замуж два месяца назад, сообщил ее экс-супруг, актер Гоша Куценко в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Кто стал избранником артистки, он не уточнил.

Она вышла замуж уже два месяца назад, — сообщил он.

Не так давно появились слухи, что актриса состоит в отношениях с Ярославом Бойко. Разговоры об их романе начались еще во время съемок в сериале «Всегда говори „всегда“». Бойко во время программы задали вопрос о потенциальной свадьбе с артисткой, но он лишь ответил, что у него нет причин торопиться с предложением руки и сердца.

Первым официальным мужем Порошиной стал актер Илья Древнов — они прожили вместе 17 лет и развелись в 2018 году. В этом браке у артистов родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира.

Вскоре после развода Порошина родила сына Андрея. Личность его отца актриса скрывает, известно только, что это не Древнов — он доказал в суде, что не имеет отношения к отцовству.

17 мая Telegram-канал «Героиня Татлера» сообщал, что внучка Олега Янковского, дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, актриса Елизавета Янковская выходит замуж. По информации канала, избранником 29-летней актрисы стал ее партнер по фильму «Фрау» 39-летний лидер группы OQJAV актер Вадик Королев.