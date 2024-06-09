Российская актриса Мария Порошина втайне вышла замуж два месяца назад, сообщил ее экс-супруг, актер Гоша Куценко в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Кто стал избранником артистки, он не уточнил.
Она вышла замуж уже два месяца назад, — сообщил он.
Не так давно появились слухи, что актриса состоит в отношениях с Ярославом Бойко. Разговоры об их романе начались еще во время съемок в сериале «Всегда говори „всегда“». Бойко во время программы задали вопрос о потенциальной свадьбе с артисткой, но он лишь ответил, что у него нет причин торопиться с предложением руки и сердца.
Первым официальным мужем Порошиной стал актер Илья Древнов — они прожили вместе 17 лет и развелись в 2018 году. В этом браке у артистов родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира.
Вскоре после развода Порошина родила сына Андрея. Личность его отца актриса скрывает, известно только, что это не Древнов — он доказал в суде, что не имеет отношения к отцовству.
17 мая Telegram-канал «Героиня Татлера» сообщал, что внучка Олега Янковского, дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, актриса Елизавета Янковская выходит замуж. По информации канала, избранником 29-летней актрисы стал ее партнер по фильму «Фрау» 39-летний лидер группы OQJAV актер Вадик Королев.